Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
SİVAS (AA) – Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 53 gram esrar ve 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 6 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 33 sigara kaçakçılığı, 2 kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet, 1 göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 42 olaya müdahale etti.
Jandarma ekipleri bu operasyonlarda 53 gram esrar, 4 dedektör ve 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 44 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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