Sivas'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
SİVAS (AA) – Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.
Sivas'ı Karadeniz'e bağlayan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır yollarda mahsur kaldı.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kara yolunda ekipler tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri bazı tırları zincir yardımıyla iş makinelerine bağlayarak çekti.
Bazı sürücüler ise araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı.
Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Öte yandan il merkezinde etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü.
Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının ardından il merkezinde güzel görüntüler oluştu.
Bazı vatandaşlar kar yağışının ardından fotoğraf çekti, kar topu oynadı.
-
Boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü
-
Sivas'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
-
Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında
-
Kayseri'de baca yangını
-
Öğrenciler hayvan barınağında köpekleri besledi
-
Sivaslı çocukların “balona binme hayali” Kapadokya'da gerçekleştirilecek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.