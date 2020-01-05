Sivas'ta keklik ve bıldırcınlar için doğaya yem bırakıldı

SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Tecer Dağı eteklerine keklik ve bıldırcınlar için yem bırakıldı.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya ve beraberindekiler, ilçeye 10 kilometre mesafedeki 2 bin 260 rakımlı Tecer Dağı'na çıktı.

Akköz ve beraberindekiler, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilen 300 kilogram tritikaleyi, keklik ve bıldırcınların yoğunlukta olduğu 3 noktaya bıraktı.

Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bir adım attıklarını söyledi.

Yoğun kar yağışı olan yerlere yem bıraktıklarını aktaran Akköz, "Kış mevsiminde zaman zaman doğaya yem bırakacağız. İnşallah bu bilinç tüm ülkemize yerleşecek." dedi.