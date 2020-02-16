Sivas'ta kış
SİVAS (AA) – Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçeye 32 kilometre mesafedeki Yeniköy'de kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye kadar ulaştı.
Kar yağışının durmasının ardından köy halkı evlerine, ahırlarına, komşularına giden yolları küreklerle açmaya başladı.
Köy halkından Hüseyin Türkoğlu (57), "Senelerdir bu kadar kar yağmadı. Bu sene hemen hemen 1,5 metre kar yağdı." dedi.
Ali Kırt ise "72 yaşındayım, gençliğimde keçi otlatırdım, bu seneki kadar kar görmedim. Eskiden keçiler karın üzerine bırakırdık karın üzerinde dolaşırlardı ama bu seneki kar her senekinden fazla." diye konuştu.
BENZER HABERLER
-
Sivas'ta kış
-
CHP'li Adıgüzel: “Atatürk'ün mirasına el uzatanlara karşı CHP, dimdik ayaktadır”
-
Banka kredisi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
-
Turistler karla kaplı Kapadokya'yı at sırtında ve arazi araçlarıyla keşfediyor
-
Anaokulu öğrencileri akranları için “bir yumak mutluluk” örüyor
-
Perde “ikinci bir şans” için açılacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.