Sivas'ta kurşunlama
SİVAS (AA) – Sivas'ta bir evi kurşunladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Asmalı Sokak'ta bulunan İbrahim Çoban'a ait eve akşam saatlerinde Y.E. tarafından ateş açıldı.
Y.E'nin kullandığı 38 LH 237 plakalı otomobilin peşine düşen polis ekipleri, kısa süren kovalamacanın ardından aracı Toptancılar kavşağında durdurdu.
Araç sürücüsü Y.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 6 adet tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bol miktarda fişek ile 6 adet bıçak ele geçirildi.
Araç, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.
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