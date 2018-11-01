Sivas'ta KYK öğrencileri fidan dikti

SİVAS (AA) – Sivas'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler fidan dikti.

KYK Sivas İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KYK ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile uygulamaya konulan Her KYK’lı Öğrenciye Bir Fidan Dikimi Projesi kapsamında, Sivas'taki KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Ankara karayolu üzerinde bulunan KYK Ormanı'na fidan dikti.

İl Müdürü Erdoğan Tunç, etkinlikte yaptığı konuşmada, programa katılan öğrencilere teşekkür ederek, “Hedefimiz her öğrenci için bir fidan dikmek, çünkü onlar okullarını bitirip memleketlerine gittiklerinde hatıraları Sivas’ta yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Fidan dikimi etkinliğinin ardından Paşabahçe mesire alanında düzenlene etkinliğe katılan öğrenciler, burada KYK İl Müdürlüğünün ikramı olan Sivas köftesini tattı.