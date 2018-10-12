Sivas'ta Milli Eğitim ve Müftülük arasında işbirliği protokolü
SİVAS (AA) – Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Şube Müdürü Fehmi Tutkun katıldı.
Protokolün kapsam ve amacı hakkında bilgi veren Savaşçı, kurumlar arasında tesis edilecek işbirliği çerçevesinde, temel eğitim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Bu kapsamda birçok ortak çalışmanın hayata geçirileceğini aktaran Savaşçı, "Bu iş birliği neticesinde öğrencilerimizin mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, onlara çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması, öğretmenlerin ve din görevlilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesini amaçlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Müftü Yusuf Akkuş ise iş birliği protokolünün hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, yarınların teminatı olan genç nesillerin en iyi şekilde geleceğe hazırlanmasının önemine vurgu yaptı.
Yapılan konuşmaların ardından Savaşçı ve Akkuş, eğitimde iş birliği protokolünü imzaladı.
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