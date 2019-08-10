Sivas'ta nöbetçi fırınlar belli oldu
SİVAS (AA) – Sivas'ta Kurban Bayramında çalışacak nöbetçi fırınlar belirlendi.
Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci günü Yunus Emre Mahallesi'nde Yıldırım Ekmek, Fatih Mahallesi'nde Erdem Un, bayramın ikinci günü Mehmet Akif Ersoy Mahalesi'nde Oğuz Unlu Gıda, Gültepe Mahallesi'nde Altınbaşak Ekmek, bayramın üçüncü günü Yenidoğan Mahallesi'nde Gülsan Ekmek ve Diriliş Mahallesi'nde Öz Sarıgül fırınları açık olacak.
Bayramın dördüncü günü ise tüm fırınların açık olacağı belirtildi.
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