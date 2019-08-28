Sivas'ta okullar yeni döneme hazırlanıyor

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kentte bakım ve onarımı devam eden okulları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak yeni dönemde Mevlana Ortaokulu'nun binasında eğitim verecek Kızılırmak İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Ayhan, ardından Seyrantepe İMKB Ortaokulu'nu inceleyerek, her iki eğitim yuvasında gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öncesi okullarda hazırlıkların devam ettiğini belirten Vali Ayhan, "Özellikle yaz döneminde Sivas İl Özel İdaresi fiziki manada gerek onarımları gerekse yeni yapımları sürdürdü. Sadece okulları yapmak yetmiyor, okullarımız çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilenmesi gerekiyor. İlimizde 29 büyük onarım, 34 küçük onarım olmak üzere toplam 63 okulumuzda bakım ve onarım işleri hemen hemen bitmek üzere. Çocuklarımızın daha nezih, daha sağlıklı ortamda eğitim alması için bütün kurumlarımız gayretli şekilde çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta okulların fiziki anlamda iyi bir seviyede olduğunu vurgulayan Ayhan, "Son yıllarda yapılan çalışmalarla okullarımız iyi seviyeye geldi. Bundan sonra bu okullarımıza içerik ve heyecan vereceğiz. Sivas'ta eğitimi hak ettiği yere getireceğiz. Eğitimle ilgili çok ciddi tedbirlerimiz var. Bunlarla ilgili hızlı bir şekilde adım atıyoruz. Yeni dönemde bu tedbirler kısa zamanda kendisini gösterecektir." açıklamasında bulundu.