Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı
SİVAS (AA) – Sivas'ta otobüsün şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.
Kazada, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
Kafilenin Hatay'daki maçın ardından Sivas'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi.
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