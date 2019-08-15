Sivas'ta patoza ayağı sıkışan çiftçiyi itfaiye kurtardı
SİVAS (AA) – Sivas'ta patoza ayağı sıkışan çiftçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kızılcaköy'de oturan 69 yaşındaki çiftçi Abuzer Tüten, alt eleğini değiştirmeye çalıştığı patoza ayağını sıkıştırdı.
Tüten'in yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri köye geldi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Tüten'i kurtardı.
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Tüten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BENZER HABERLER
-
Ulaş'ta “Gurbetten Sılaya” festivali
-
Sivas'ta patoza ayağı sıkışan çiftçiyi itfaiye kurtardı
-
İzocam'dan yangına karşı tam koruma
-
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar
-
Anadolu Üniversitesi kayıtlarında “e-Devlet” dönemi
-
KKTC heyetinden Yenimahalle'ye ziyaret
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.