Sivas'ta pazar yerinde kurbanlık satışları başladı
SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi tarafından Ahırlar Bölgesi'ne kurulan hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından hayvan satıcıları için 50 çadır yeri, 34 küçükbaş ve 27 büyükbaş hayvan padokunun tahsisi yapıldı.
Tahsislerin ardından pazar yerinde kurbanlık satışları başladı.
Vatandaşların bölgeye ulaşımını kolaylaştırmak adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Pazarı'nın yolunda asfalt yenilemesi gerçekleştirildi.
Pazar yerindeki tuvaletler, lavabolar, duş yerleri, çeşmeler ile mescitte bakım ve onarım çalışması yapan ekipler, öte yandan lokanta ve çay ocağında da yenileme çalışmalarını tamamladı.
Alandaki günlük temizlik çalışmaları ise rutin olarak sürdürülüyor.
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