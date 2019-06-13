Sivas'ta sağanak
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak sonucu yolda meydana gelen çukura düşen 2 otomobil iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.
İlçede etkili olan yağışın ardından Yıldırım Mahallesi'nde çukur oluştu. Çukura düşen 2 otomobil iş makinesi yardımıyla çıkarıldı. Araçlarda hasar meydana geldi.
Polis ve belediye ekipleri çukur oluşan yolda önlem aldı.
Öte yandan ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.
– Zara'da su baskınları
Zara ilçesinde de yağmur yağışının ardından su baskınları oldu.
Karşıyaka Mahallesi'nde belediyeye ait itfaiye garajı, temizlik saha amirliği binası ile çevredeki bazı evlere yağmur suyu doldu.
Belediye ekipleri ve vatandaşların çalışmaları ile sular tahliye edilirken, caddelerde oluşan çamur birikintileri de temizlendi.
Zara Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın ardından tepelerden gelen yağmur sularıyla taşkınlar yaşandığını söyledi.
Belediye olarak gereken önlemleri aldıklarını belirten Gürsoy, "Yağmur suları ile birlikte tepelerden topraklar sokaklara taşındı, bölge çamur deryasına döndü. Belediyemize ait itfaiye binası, temizlik saha amirliği binası ve bahçesi su ve çamurla doldu. Ekiplerimizin çalışmaları ile sular tahliye edilirken, belediyeye ait alan ile sokaklardaki çamur temizleme çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.
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