Sivas'ta sağanak
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak, D-100 ile Suşehri-Şebinkarahisar kara yollarında ulaşımı aksattı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun Giresun yol ayrımı, Kesikkaş köyü yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu ulaşıma kapandı.
Çamurlu sel suyunda mahsur kalarak arızalanan 6 araç, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.
Kara yolu temizlendikten sonra kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.
Suşehri-Şebinkarahisar kara yolunda da dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşım aksadı.
Ekipler, burada da temizleme çalışması yaptıktan sonra kara yolunu kontrollü olarak araç trafiğine açtı.
Bu arada araçları arızalanan ve yağmur nedeniyle ıslanan sürücülere polis ekipleri tarafından battaniye verildi.
Kesikkaş köyü muhtarı Naci Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menfezin yetersiz kaldığını ve aşırı yağış nedeniyle yolun kapadığını ifade etti.
-
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
-
Sivas'ta sağanak
-
Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
-
“Binali başkanı 23 Haziran'da İstanbul'da başkan yapacağız”
-
Kızılcahamam'da trafik uygulaması
-
Konya'da trafik kazası : 6 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]