Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul'dan Van'a giden Adem Bilgi yönetimindeki 31 DF 402 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden şoför Bilgi, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Akçağıl mevkisinde aracı durdurarak, 30 yolcu ve 4 personeli tahliye etti.
Otobüsün tamamına yayılan yangın, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.
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