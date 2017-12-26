Sivas’ta soğuk havada ‘basma tor’ ile balık avı
Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta amatör balıkçılar, Kızılırmak’a giderek balık avlamaya çalışıyor. Genellikle kış aylarında kullanılan ‘basma tor’ yöntemiyle balık tutmaya çalışan amatör balıkçılar soğuk havaya aldırış etmeden balık tutmanın keyfini yaşıyor.
Olta balıkçılığı yapan 54 yaşındaki Ekrem Kılıç Aksaraylı olduğunu kendi memleketinde böyle bir sistemin kullanılmadığını ve İç Anadolu’dan başka bir yerde de ‘basma tor’ yöntemiyle balık avlandığını görmediğini söyledi.
‘Basma tor’ yöntemini kış aylarında kullandıklarını anlatan Kılıç, “Diğer oltadan farkı iğneli oltada tek iğne var, bunu suya koyuyorsun üzerinde yem falan yok balığın geldiği zaman balığı alıyorsun. Yemli veya tuzaklı bir sistemi yok. Kış ayların da Kızılırmak’ın bir kısmı buz oluyor ve biz buzu ‘basma tor’un sığacağı şekilde kesiyoruz. Buzu kestikten sonra da buzun üstünde avlanıyoruz. Havanın soğuk olmasına rağmen üşümüyorum” dedi.
Veysel Korkmaz – Onur Erden
-
Yeni yıl için sağlık ajandası
-
Ali Şahin: “Başarılarımız devam edecek”
-
Sivas’ta Vaşak görüntülendi
-
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan “İzmir için hızla önlem alınmalı”
-
Yeni Bakış Gazetesi’nin 4’üncü yılı kutlandı
-
İÜ Rektörü Prof. Dr. Ak, Soyuz MS-07’nin fırlatılışını izledi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.