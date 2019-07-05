Sivas’ta Süper Enduro festivali düzenlenecek
SİVAS (AA) – Sivas Kongresi’nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Sivas'ta Süper Enduro Festivali düzenlenecek.
6-7 Temmuz tarihlerinde Sivas’ta düzenlenecek festivale, 9 ilden toplam 60 yarışmacı ve 200 izleyici katılacak.
Festivalin ilk gününde motosiklet ve offroad araç sürücüleri şehir turu gerçekleştirilecek. Daha sonra ise kamp kurularak kamp ateşi ve müzik dinletisi yapılacak.
İki gün sürecek festivalde motor sporlarının önemine dikkat çekmek istediklerini belirten Vali Salih Ayhan, şunları kaydetti:
"4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100'üncü yıl etkinliklerini dolu dolu kutlamaya devam ediyoruz. Tüm adrenalin tutkunlarını festivale davet ettik. Etkinlik için tarihi jandarma binası önünden 10.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz servisler kaldıracağız. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek popüler bir spor haline gelen ve motosikletle arazide gerçekleştirilen bir spor olan Enduro, ilimizde yaklaşık 6 yıldır yapılmaktadır. Bu spor ilk olarak yurt dışında yaşayan gurbetçi bir vatandaşımız tarafından ilimizde yapılmaya başlandı. Daha sonra özellikle adrenalin tutkunları için vazgeçilmez bir spor haline geldi. İlimizde arazi şartlarının zor olması bu sporu daha da keyifli hale getiriyor."
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