Sivas'ta “Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi”
SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek "Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi"nin yakın zamanda başlayacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, tarihi kent meydanının etrafında bulunan yapıların tarihi dokuya uygun hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in, bölge halkı ve esnaflarıyla bir araya geldiği anımsatıldı.
Proje kapsamında bölge halkından maddi bir katkı alınmayacağı belirtilen açıklamada, esnaflardan çalışmalar sürecinde ekiplere destek vermeleri istenildi.
Projenin Sivas'a hayırlı olması temenni edilen açıklamada, "Bu çerçevede tarihi kent meydanının cephe düzenleme projesinin ihalesi yapıldı. Pazartesi günü başlaması planlanan çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak şehrimizin değerine değer katılması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.
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Sivas'ta “Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi”
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