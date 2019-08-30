Sivas'ta tekli eğitime geçilecek

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni eğitim döneminde tekli eğitime geçileceğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi Hazırlık Toplantısı ve KÖPRÜ Projesi tanıtımı, Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Muammer Bey Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Ayhan, yeni eğitim yılının veli ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.



2018-2019 yılı eğitim döneminde yapılan projeleri yeni dönemde de üzerine ekleme yaparak sürdüreceklerini anlatan Vali Ayhan, önceki dönemde görülen aksaklıkların telafisi içinde her şeyin gözden geçirileceğini aktardı.

Sivas'ın eğitimde fiziki anlamda Türkiye’de en iyi illerden biri olduğunu belirten Ayhan, öğretmen noktasında her hangi bir norm sıkıntı yaşamadıklarını, branşlar bazında da eksiklik olmadığını vurgulayarak, “Eğitim dönemi başladığı zaman hiçbir sınıfımız öğretmensiz kalmayacak. Okullarla ilgili planlamalarımızı yaptık. Yeni döneme tüm okullarımız hazır halde.” ifadelerini kullandı.

Sivas'ın tekli eğitime geçen ender illerden biri olduğuna dikkati çeken Vali Ayhan, “Eğitim kalitemizi çok iyi bir şekilde artıracağız ve geçen yıl başlatmış olduğumuz sportif, sosyal, kültürel etkinliklerin bu yıl da devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun dışında akademik başarımızı ve geçmiş yıldaki eksiklerimizi gözden geçirerek, çalışmalarımıza daha da ağırlık vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Akademik başarı noktasında bir takım tedbirlerin alındığını, ilk etapta 13 Eylül'de “Hazırbulunuşluk” adı altında sınav yapılacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

“Bu sınavda çocuklarımızın genel durumunu dönem başında gözden geçirmiş olacağız ve buna yönelikte Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK) yaparak Kurslarda Öğretimin

Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Modeli’ni hayata geçireceğiz. Bu sadece LGS'ye yönelik değil DYK sınavını da kapsayan çalışma olacak. Sadece il merkezinde değil ilçelerimizde de aynı sistem devam edecek. Yılda iki defa sınav yapacağız. Çocuklarımızın durumunu sürekli gözden geçireceğiz. Hangi alanda eksikler varsa oralara müdahale edeceğiz. Materyal anlamında çocuklarımızı güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Bu konuda öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve milli eğitim çalışanlarımız çok hazırlıklı, zinde ve bu işin takipçisi olacak."