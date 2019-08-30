Sivas'ta terfi töreni düzenlendi
SİVAS (AA) – Sivas İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca üst rütbeye terfi ettirilen, Sivas İl Jandarma Komutanlığında görev yapan yarbay, yüzbaşı, astsubay, uzman jandarma ve kademeli çavuş rütbesindeki 11 personel için terfi töreni gerçekleştirildi.
Tarihi Jandarma Binası'nda düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, mazisi başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirtti.
Konuşmanın ardından yarbaylıktan albaylığa yükselen İl Jandarma Komutan Yardımcı J. Yb. Mustafa Güder'e, yüzbaşılıktan binbaşılığa yükselen Gürün İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burhan Çolak'a, yüzbaşılıktan binbaşılığa yükselen Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sertaç Eraraç'a, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşluktan, Jandarma Astsubay Üstçavuşluğa yükselen Damla Tunçdemir, Ramazan Söylemez, Şafak Teneci'ye, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşluktan, Jandarma Astsubay Üstçavuşluğa yükselen Ramazan Demir ve Fahri İnal'a, Uzman Jandarma Altı Kademeli Çavuşluktan, Uzman Jandarma Yedi Kademeli Çavuşluğa yükselen Celal Burhan'a, Uzman Jandarma Beş
Kademeli Çavuşluktan, Uzman Jandarma Altı Kademeli Çavuşluğa yükselen Hacı Ali Ceyhan'a, Uzman Jandarma İki Kademeli Çavuşluktan, Uzman Jandarma Üç Kademeli Çavuşluğa yükselen Ahmet Özdemir'e yeni rütbeleri Vali Salih Ayhan ve diğer katılımcılar tarafından takdim edildi.
Programa İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, jandarma personeli ve rütbe alan komutanların aileleri katıldı.
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