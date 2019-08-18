Sivas'ta traktörün altında kalan karı koca öldü
SİVAS (AA) – Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile eşi hayatını kaybetti.
Yusuf Yüksel (69) yönetimindeki 58 SC 687 plakalı traktör, Ortaseki köyü Çimenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü ile eşi Hatun Yüksel (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çiftin cenazeleri, Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yüksel çiftinin kuşburnu toplamak için ormanlık alana gittikleri öğrenildi.
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