Sivas'taki Davulbaz Göleti 5 bin 50 dekar tarım arazisine can suyu olacak
SİVAS (AA) – Sivas'ın Kangal ilçesinde yüzde 56'sı tamamlanan Davulbaz Göleti bitirildiğinde, bölgede 5 bin 50 dekar tarım arazisi sulanacak.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun, Sivas'a yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarının su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.
Sivas ve ilçelerinde son dönemdeki su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynandığı belirtilen açıklamada, "Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'GÖLSU Projesi' kapsamında Sivas ilimiz de nasibini aldı." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kangal Davulbaz Göleti'nde çalışmaların devam ettiğini ve iş kapsamında yüzde 56 gerçekleşme sağlandığını belirtti.
Aydın, merkezi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 26,43 metre ve su depolama kapasitesi 2,357 milyon metreküp olan Davulbaz Göleti'nin tamamlanması ile 5 bin 50 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktardı.
Gölet inşaatı işinde bugüne kadar ulaşım ve servis yollarında kazı dolgu imalatları, derivasyon-dip savak kazı, cebri boru ve beton imalatları, gölet gövdesi kazı imalatının tamamlandığını belirten Aydın, gövde dolgu imalatında ise yüzde 80 gerçekleşme sağlandığını ifade etti.
Gölet gövdesinde 94 bin metreküp dolgu yapılarak gölet imalatının tamamlanacağını aktaran Aydın, "Kangal Davulbaz Göleti'nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatlarıyla dekar başına 1005 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 777 bin 785 lira gelir artışı sağlanması hedeflenmekte. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek olup bu da bölge halkının sosyo-ekonomik gelişim göstermesine olanak sağlayacak ve refah düzeyini arttıracaktır." ifadelerini kullandı.
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Sivas'taki Davulbaz Göleti 5 bin 50 dekar tarım arazisine can suyu olacak
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