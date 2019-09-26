Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu
SİVAS (AA) – Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturması kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adlileye sevk edilen şüpheliler R.A, A.M, G.A, M.T. ve A.Ç. mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Sivas, Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.A, H.A, G.A, A.M, A.Ç, İ.Ş, Ş.Y, R.A. ve M.T'yi dün gözaltına almıştı.
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