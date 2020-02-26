Sivas'tan kısa kısa
SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar tarafından karşılanan Akköz, ziyarette personel durumu ve genel faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Akköz, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli hizmetleri olan jandarma teşkilatımız ilçemizde de güvenlik unsurlarından biridir." dedi.
İlçenin genel manada sakin olduğunu dile getiren Akköz, "Asayiş yönünden küçük çaplı münferit olaylar olmakla birlikte kayda değecek nitelikte sorun ve sıkıntı bulunmuyor." diye konuştu.
Gülbahar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
– Şarkışla
Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seyfullah Aydoğan ile öğretmen ve öğrenciler, Vergi Haftası Dolayısıyla Şarkışla Vergi Dairesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette Vergi Dairesi Müdürü Sultan Çalış, kurum hakkında bilgi vererek, öğrencilerin sorularını cevapladı.
Okulun müdürü Aydoğan, "31. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında okulun muhasebe sınıfı öğrencileri, muhasebe ve finansman öğretmenleri Serkan Kılıç ve Tuğba Çınar ile Vergi Dairesini ziyaret ettik. Ziyarette öğrencilerimizi ağırlayan ve sorularını yanıtsız bırakmayan Çalış'a teşekkür ediyorum." dedi.
-
Başkentte inşaat temel kazısının bitişiğindeki üç katlı dükkan çöktü
-
Konya'da “şivlilik” geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi
-
TBMM Başkanı Şentop, “Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı”na katıldı
-
Kenan Sofuoğlu, Konya'da öğrencilerle buluştu
-
Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
-
Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.