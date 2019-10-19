Sivas'tan kısa kısa
SİVAS (AA) – Sivas'ın Hafik ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla "Birlik Beraberlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Hafik Kaymakamlığınca organize edilen yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Osmanbey Caddesi'nde bir araya geldi. Kaymakamlık binası önüne kadar yürüyen vatandaşlar, "En büyük asker bizim asker" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.
Yürüyüşe Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır da katıldı.
Kaymakamlık binası önünde konuşan Meral, "Bugün bu milletin bir ferdi olmaktan bir kez daha gurur duydum. Bugün buradaki yürüyüşümüz birlik ve beraberliğimizin, Hafik ilçemiz adına ne kadar kuvvetli olduğunu tescil etmiştir." dedi.
Başkan Çuhadaroğlu ise "Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer eylesin." diye konuştu.
– Zara'da Muhtarlar Günü kutlandı
Zara ilçesinde Muhtarlar Günü düzenlenen programla kutlandı.
Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği tarafından düzenlenen program, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.
Daha sonra Zara Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Zara ilçemiz köy sayısı olarak da fazla olmasının avantajlarını yaşıyor. Muhtar sayımızın fazla olması, Muhtarlar Günü'nün de heyecanlı, yüksek katılımlı geçmesini sağlıyor." dedi.
Belediye Başkanı Fatih Çelik ise mahalle muhtarlarıyla istişareli ve katılımcı hizmetler yaptıklarını belirterek, "Köy muhtarlarımızla da görüşmeler yaparak gücümüz nispetince köylerimize de hizmet sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Şimşek de muhtarlara hak ettikleri değeri veren ve bugünü armağan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 20 yıl ve üzerinde görev yapan muhtarlara plaket verildi.
– Şarkışla'da Barış Pınarı Harekatı'na destek
Şarkışla ilçesinde Gürçayır İlk/Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
"Gönül Pınarı" adı verilen programda, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile beldedeki merkez camiye kadar yürüdü.
Program dua edilmesiyle sona erdi.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler de Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla Belkent Camisi'nde namazdan çıkan cemaate helva dağıttı.
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