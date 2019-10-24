Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde özel rehabilitasyon merkezi öğrencilerine ayakkabı ve kışlık bot desteği sağlandı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz, Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özlem Sayın, Zara Belediyesi Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından temin edilen ayakkabı ve kışlık botlar öğrencilere dağıtılmak üzere okul müdürü Kaan Akbulut'a teslim edildi.

Müftülük Engelli Koordinatörü Fikri Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilerimize destek olabilmek amacıyla tespit ettiğimiz öncelikli ihtiyaç olan ayakkabılarımızı okul müdürümüze ulaştırdık. Gerekli olan ayakkabıların koordinatörlüğümüze bağışını sağlayan iş insanı Mahmut Üstündağ'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

– Şarkışla'da Kızılay Haftası

Şarkışla ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, lise öğrencilerine ilk yardım semineri düzenlendi.

Kızılay Şarkışla Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Genç Kızılay Gönüllüsü Yunus Emre Çaygöz, Sivas Kızılay Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Betül Sevda Serici, Sivas Kızılay Kan Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Hakan Serici konuşmacı olarak katıldı.

Kızılay'ın tarihçesi, kan bağışı ve ilk yardım hakkında bilgiler verilen programa, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz, Belediye Başkan Vekili Ahmet Uğurlu, Emniyet Müdür Vekili Komiser Tugay Keten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.