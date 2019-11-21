Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Çavdar, Korubaşı, Kapukaya, Güneşli, Karagöl ve Şenyurt köylerini ziyaret eden Akköz, sorunları dinleyerek çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Akköz, "Köylerdeki yaşam standartlarını artırmak için desteklerimiz devam edecek. Kaymakamlığın kapısı her zaman açık, herhangi bir sorun olduğunda vatandaşlar kaymakamlığa gelerek, çekinmeden isteklerini dile getirebilirler." dedi

Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek ve İlçe Özel İdare Müdür Fadime Ceyhan eşlik etti.

– Havuza düşen köpekler için seferber oldular

Suşehri ilçesinde havuza düşen köpekler, belediye personeli tarafından kurtarıldı.

Öksülü Mahallesi'nde sulama amaçlı kullanılan havuza iki köpek düştüğünü gören öğrenciler durumu Suşehri Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuz içerisine merdiven indirerek havuza girdi.



Ekipler havuzdaki köpekleri kurtararak, doğal yaşamına saldı.