Sivrihisar'a özgü çorap şişini yaşatmaya çalışıyor
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan tuhafiye Mustafa Gürdal, çevre illerdeki vatandaşların talebi üzerine başladığı Sivrihisar çorap şişi üretimini sürdürüyor.
Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye özgü olan Sivrihisar çorap şişinin 5'li takımdan oluştuğunu söyledi.
Sivrihisar çorap şişine ilginin yoğun olduğunu ifade eden Gürdal, şöyle konuştu:
"Sivrihisar çorap şişleri 5 taneden oluşur. Bunlarla çorap ya da patik örülüyor. Yoğun ilgiye rağmen yeterince şiş üretimi yoktu. Ankara, Afyonkarahisar ve Eskişehir kent merkezinde şişe yoğun talep geliyordu. Bunun üzerine bende Sivrihisar çorap şişi yapmayı kendi çabalarımla öğrendim. Çubuk şeklindeki çeliklerin ucunu eğe yardımıyla açıp, Sivrihisar çorap şişini yapıyorum. Talep edenlere şişlerimizin gönderiyoruz. Bir takım Sivrihisar çorap şişini 15 liradan satıyoruz. Sivrihisar çorap şişinin unutulmaması için üretime devam edeceğim."
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