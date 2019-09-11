Sivrihisar'daki Selçuklu ve Osmanlı'nın asırlık mahalle çeşmeleri araştırıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk İslam Sanatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Altınsapan ile yüksek lisans öğrencisi Sinan Ünal tarafından Sivrihisar ilçesinde bulunan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşmeler hakkında çalışma gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Altınsapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrihisar'ın Türk devri kenti dokusunun en fazla korunmuş ilçelerinden biri olduğunu belirterek, bu özelliğin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Yüksek lisans öğrencisi Sinan Ünal ile ilçede bulunan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşmeleri incelediklerini aktaran Altınsapan, şöyle konuştu:

"Sivrihisar, Türk devri eserleri açısından Anadolu'da adeta bir mücevher değerindedir. Çeşmeler de bu mücevherin pırlanta değerine sahip unsurlarındandır. Çeşmeler su ihtiyacının karşılanmasının dışında sosyal birlikteliğin sağlanması açısından önemlidir. Sivrihisar'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait günümüze ulaşmış farklı karakterde, mahalle çeşmesi özelliğinde ve çeşitli mimarilerde 27 çeşmeye ulaştık. Bunları, yüksek gelir ya da orta gelir düzeyindeki Sivrihisar halkının hayır amacıyla yaptırdıklarını belirledik. Aradan geçen yüzlerce yılın ardından bile hala kullanılıyorlar. Bu çeşmeleri belgeleyerek, yayın haline getirdik. Bu çeşmeleri gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Çeşmelerin maddi imkanlar dahilinde aslına uygun onarımlarının yapılması gerekiyor ancak bazı çeşmeler günümüzde geçirdiği onarımlarla orijinalliğini de kaybetmiş, tahribat devam ediyor."