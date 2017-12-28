SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Prof. Dr. Binyamin Birkan oldu

Dr. Binyamin Birkan getirildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Türkiye’ye kazandırılan ve faaliyetleri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı eliyle sürdürülen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nin eğitim koordinatörlüğüne Prof. Dr. Binyamin Birkan getirildi. Otizm Spektrum Bozukluklarında ulusal ve uluslararası ciddi saha deneyimi ve bilgi birikimi olan Prof. Dr. Birkan; vakfın eğitim programlarını geliştirmenin yanı sıra eğitmenlerini de yetiştirecek. Prof. Dr. Birkan’ın uluslararası kurmuş olduğu iletişim ağlarıyla vakfın stratejik hedeflerine ulaşmasında büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

Binyamin Birkan; 1993 yılında Gazi Üniversitesi’nden Özel Eğitim dalında lisans, 1997 yılında yüksek lisans, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi’nden Özel Eğitim dalında doktora derecesi aldı. 1994-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2006 yılında Özel Eğitim dalında doçent, 2013 yılında profesör unvanı aldı.

Amerika’da bulunan ve kısa adıyla PCDI olarak bilinen Princeton Child Development Institute’de otizm spektrum bozuklukları üzerine eğitim alan ve aynı enstitüde post doktora yapan Binyamin Birkan, 2006 yılında Türkiye’nin ilk ABA okulu Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulunu kurdu. Tohum Otizm Vakfı Eğitim Direktörlüğü ve Kurucu Okul Müdürlüğü görevlerini yürüttüğü 2006 yılından bu güne otizm alanında etkili eğitim programları, uygulamaları, bilimsel araştırmaları ve personel yetiştirme çalışmalarıyla Vakfın uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Ayrıca Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde ders okutan Binyamin Birkan’ın bilimsel ilgi alanları arasında otizm spektrum bozukluğu olan çocuk, ergen ve yetişkinlerin eğitimi, istihdamı ve bakımı ile müfredat geliştirme, uygulamalı davranış analizi ve davranış analisti yetiştirme yer almaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları, kitap ve kitap bölümleri, İngilizce’den Türkçe’ye çevirdiği kitapları, eğitim materyalleri ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. İngilizce bilen Binyamin Birkanevli ve üç çocuk babasıdır.