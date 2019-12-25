Soğuk hava kalp krizini tetikliyor
SİVAS (AA) – Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, soğuk havaların kalp krizi riskini artırdığını bildirdi.
Erdoğu, yaptığı yazılı açıklamada, risk taşıyan hastaların gerekmedikçe soğuk havada dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Mevsimsel etkilerin hastalar üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren Erdoğu, "Özellikle kış mevsimlerinde kalp hastalıklarının arttığı görüyoruz. Bunun çok büyük olasılıkla daha çok etkilendiği şey diyet diye düşünüyoruz. Daha çok tuzlu ve yağlı yemek tüketiliyor. Kış olunca hastalar evlerine kapanıyorlar. Spor ve egzersizden geri duruluyor. Bu da kilo almalarına ve dolayısıyla kalp hastalıklarının daha da artmasına ya da ortaya çıkmasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı.
Hastaların hastalıkları hakkında çok bilinçli olmadığı vurgulayan Erdoğu, şunları kaydetti:
"Kışın kalp hastalıkları arttığı gibi aynı zamanda kalp ve iskelet sistemine bağlı bir takım ağrıları da çok sık görüyoruz. Özellikle yoğun kışın, ayazın yaşandığı bölgelerde dışarıda çalışan kişiler de kalp ağrıları kas ağrıları ile karışabiliyor. Hastaların geç müracaat etmesine sebep oluyor. Bu nedenle hastalarımızdan bizim istediğimiz şeyler kışın özellikle mevsime göre davranmalarıdır. Mevsime göre beslenmeleri, eğer çok spor yapamıyor, yürüyemiyorsanız, eforunuz kısıtlanmış durumdaysa az yemeliyiz.Özellikle soğuğun olduğu sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde dışarıya çıkmak, spor yapmak doğru bir şey değil. "
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Soğuk hava kalp krizini tetikliyor
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