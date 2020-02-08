Soğuk havada aşırı kalın giyinmek baygınlık hissine sebep olabiliyor
İSTANBUL (AA) – Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Karlı ve soğuk havalarda terleyecek şekilde aşırı kalın giyinmek ya da aşırı yapılan egzersiz kan damarlarında gevşemeye yol açarak kan basıncını arttırır. Buna bağlı baygınlık hissi oluşabilir.” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Bilal Boztosun yaptığı açıklamada, yurdun büyük bölümünün soğuk hava ve kara teslim olduğu bugünlerde aşırı kalın kıyafetler konusunda uyardı.
Boztosun, eldiven ve şapka kullanmanın soğuğa maruziyeti azalttığını anımsatarak, "Karlı ve soğuk havalarda terleyecek şekilde aşırı kalın giyinmek ya da aşırı yapılan egzersiz kan damarlarında gevşemeye yol açarak kan basıncını arttırır. Buna bağlı baygınlık hissi oluşabilir.” dedi.
Kalp hastalarının soğuk havada göğüs ağrısı hissettiğinde yapması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Boztosun, “Eşarp ya da atkıyla ağız ve burunlarını sarmalılar. Böylece daha sıcak hava solumaları sağlanarak, soğuk hava şartlarında şikayetlerinin artması engellenebilir.” değerlendirmesinde bulundu. .
Prof. Dr. Boztosun, soğuk hava şartlarında alınan gıdalara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:
“Sıcak yemekler ve ılık içecekler vücut sıcaklığımızın istenen düzeyde kalmasına yardımcı olur. Hem vücut sıcaklığının dengelenmesi hem de içerdiği antioksidanlar sayesinde şifa kaynağı olan ev yapımı sebze çorbasını da mutlaka soğuk havalarda tüketin. Paketli, işlenmiş ve yüksek karbonhidrat içeren şekerli gıdalardan uzak durun.”
– Kalp hastaları da aşı olmalı
Boztosun, özellikle kalp hastalarında gribin yıkıcı olabileceğini aktararak, “Gribin olumsuz etkilerinden aşının koruduğunu unutmayalım. Aşı mutlaka yaptırın. Astım veya şeker gibi kronik hastalıkları olan 65 yaş üzeri kişilerin de grip aşısı yaptırması kardiyoloji dernekleri tarafından öneriliyor. Ayrıca 65 yaş üzeri olan bireylere zatürre aşısı da yapılması gerekiyor. Eğer soğuk algınlığına yakalandıysanız öncelikle istirahat etmek, bol sıvı tüketmek, hekiminiz ile görüşerek tavsiyeler almak, gereksiz ilaç kullanımını da azaltıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
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Soğuk havada aşırı kalın giyinmek baygınlık hissine sebep olabiliyor
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