Sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktılar

Çivril’de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen AK Parti Çivril Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, sokak hayvanları için doğaya ekmek ve yem bıraktı. AK Parti Çivril İlçe Gençlik Kolları Başkanı Lütfi Yılmaz, “Soğuk günden güne etkisini göstermeye başladı. Bu soğuk ve yağışlı zamanlarda sokak hayvanlarını unutmamalıyız. İlçe Gençlik Kolları olarak hayvan barınağının olduğu alanda sokak hayvanları için kemik ve ekmek dağıtımı yaptık. Bizler sıcak evlerimizde otururken sokak hayvanları soğukla ve açlıkla mücadele ediyor. Sokak hayvanlarını unutmayalım” dedi.

Bülent Çakır

