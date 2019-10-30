Sokak hayvanları için özel barınak
KONYA (AA) – Seydişehir ilçesindeki Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için hazırladıkları barınak yuvaların tasarımlarını tamamlayıp üretime başladı.
Öğrencilerin yapacağı barınaklar ilçenin farklı yerlerine koyulacak.
AA muhabirine konu ile ilgili olarak bilgi veren okulun müdürü Zafer Ülkebaş; "Kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizden birini daha hayata geçirmeye çalıştık, toplumsal farkındalık oluşturma adına Seydişehir Mesleki Teknik Lisesi Mobilya Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin katkıları ile kış ayları gelirken sokakta bulunan kedi, köpekler için böyle bir barınak tasarladık ve üretime başladık. Seydişehir Belediye ve STK'lar ile görüşerek şehrimizin birçok noktasına, sokak hayvanları barınma yuvalarından koymayı düşünüyoruz." dedi.
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