Sokak köpeğine serenat
Yunusemre Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Muğdat Kırhan isimli işçi, sokak köpeğine arabesk söylerken bir arkadaşı tarafından görüntülendi. Arkadaşının videoyu sosyal medyada paylaşması sonrası video kısa sürede 100 binin üzerinde izlenme ve çok sayıda paylaşım aldı. Videoda Muğdat Kırhan, duvar kenarında duran sokak köpeğine Ferdi Tayfur’un ‘Biter mi bu hasret’ isimli şarkısını söylüyor. Köpek hiçbir tepki vermeden şarkıyı dinlerken şarkı bitinceye kadar yerinden kımıldamadan Kırhan’a bakması ise dikkat çekiyor. Arkadaşının çektiği videoyla bir anda sosyal medyanın gündemi olan Muğdat Kırhan, çok güzel tepkiler aldığını söyledi. Yaklaşık 1 yıldır Yunusemre Belediyesinde temizlik işlerinde çalıştığını anlatan Kırhan, “Keçiliköy Mahallesi’ni temizliyorum. Hayvanları çok severim. Mahallede temizlik yaparken canım sıkıldıkça şarkı mırıldanırım, ilahiler söylerim. Şarkı söylemek bana da moral oluyor. Bir gün yine köpeği severken içimden geçen bir şarkıyı mırıldanıyordum. Arkadaşlarım arkamdan videoya çekmişler. Videoyu izleyince benim de hoşuma gitti. Ben sürekli böyle şarkı söyler aynı zamanda işimi yaparım. Hayvansever arkadaşlarımızın yaptığı yorumlardan elektrik aldım. Çok güzel yorumlar yapmışlar. Hoşuma gitti. Ben de buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayvanları hiçbir zaman unutmasınlar. Onlar her zaman insanların en sadık dostu olmuştur. Herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap yemek koymalı. Şefkatlerini göstermeliler” diye konuştu.
“İSTEKLERİ KIRAMIYORUM”
Sesinin güzel olduğuna yönelik yapılan yorumlarla ilgili de konuşan Kırhan, “Benim ezberim çok kuvvetlidir. Sesime de güveniyorum. Ara ara ilahiler, şarkı ve türküler söylerim. Arkadaşlarım hep şarkı söylememi ister. Ben de istekleri kıramıyorum. Herkesten iyi tepki alırım. O gün de Ferdi Tayfur’dan ‘Kuşlar uçtu, döndü yuvaya’ şarkısını söylemiştim” dedi.
Herkesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet eden Kırhan, videoda söylediği şarkıyı bir kez de İHA kamerasına seslendirdi.
Kırhan, son olarak kendisine destek olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve üst amirlerine teşekkür etti.
Sadık Cangel
-
“1 Hadis 1 Kısa Film” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
-
Alanya’da araçların kar esareti
-
Tekirdağ Kudüs için yürüdü
-
Sudanlılardan Erdoğan’a coşkulu karşılama
-
Kışın filizlenen üzüm asması endişelendirdi
-
Sivaslı 80’lik herkül
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.