Sokak köpeğine serenat

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Muğdat Kırhan isimli işçi, sokak köpeğine arabesk şarkı söylerken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yunusemre Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Muğdat Kırhan isimli işçi, sokak köpeğine arabesk söylerken bir arkadaşı tarafından görüntülendi. Arkadaşının videoyu sosyal medyada paylaşması sonrası video kısa sürede 100 binin üzerinde izlenme ve çok sayıda paylaşım aldı.