Sokak köpekleri için yuvalar açtırılan yamaç “Köpek Köyü” ilan edildi
NİĞDE (AA) – Niğde'nin Çiftlik ilçesinin belediye başkanı Serkan Güzel, sokak hayvanlarının barınması için yamacına oyuk açtırdığı eski çöplük alanına kulübeler de yaptırarak, bölgeyi "Köpek Köyü" ilan etti.
Güzel, Çiftlik-Yeşilgölcük arasındaki 1600 rakımlı Selekin mevkisindeki eski çöplük alanında, kışın sokak hayvanlarının barınması ve üşümemesi için yamaca açtırdığı oyuk sayısını 65'e çıkardı.
Başkan Güzel, Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ile yürüttüğü proje kapsamında öğrencilerin yaptığı 10 kulübeyi de alana koydurdu, girişine yaptırılan kapıya ise "Köpek Köyü" yazılı tabela astırdı.
Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin de katkısıyla daha çok sokak köpeğine barınma imkanı sunduklarını söyledi.
Burada barınan hayvanların yiyeceğini ve suyunu aksatmadıklarını belirten Serkan Güzel, şunları kaydetti:
"Kulübelerimizi alana yerleştirdik. 'Sokak hayvanlarının en iyi şekilde barınmasını nasıl sağlayabiliriz' diye düşünürken, burayı bir 'Köpek Köyü' ilan edelim dedik. Zaten belediye olarak buradaki hayvanların haftanın 5 günü beslenmesini sağlıyoruz. Hastaneden, yurtlardan yemek artıklarını, fırınlardan bayatlamış ekmekleri toplayıp hayvanlara veriyoruz. Kalan 2 günde de hayvanseverler besleme yapıyor. Burada hiç bir hayvanımız aç ve açıkta kalmıyor."
Başkan Güzel, her hafta 10 hayvanı Niğde Belediyesinin barınağında kısırlaştırdıklarını da aktararak, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e desteğinden dolayı teşekkür etti.
"Köpek Köyü"nü daha iyi şartlara getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Güzel, "Burada canlılarımızı en iyi şartlarda ağırlamaya çalışacağız. 'Yerdekilere biz merhamet göstermezsek, gökteki de bize merhamet göstermez' düşüncesiyle yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Bu hayvanları elimizden geldiği kadar koruyacağız, yeme ve içme ihtiyaçlarını gidereceğiz." ifadelerini kullandı.
Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Demir ise soğukta kalan hayvanların bir nebze sesi olabilmek için okulda böyle bir proje başlattıklarını, öğrencilerle 10 kulübe yaparak alana yerleştirdiklerini söyledi.
Öğrencilerden Hasan Şahiner de hayvanların da insanlar gibi bir yuvası olsun diye projede görev aldığını belirtti.
-
Yeni cihazlarla KEAH'ın sağlık hizmeti kalitesi artırıldı
-
TDV, İdlib'de çadırda yaşayan aileler için “iyilik konutları” inşa edecek
-
Farmapark Ar-Ge Biyoteknoloji: “Bakteriyle kimyasal atıklardan yüzde 99 saflığında altın ürettik”
-
Kayserili besicinin iki ineği ikiz buzağı dünyaya getirdi
-
Tarihi Kayseri Kalesi'ne taşınan Arkeoloji Müzesi 3 ayda 21 bin ziyaretçi çekti
-
Sokak köpekleri için yuvalar açtırılan yamaç “Köpek Köyü” ilan edildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.