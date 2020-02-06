Solucanlar arıtma çamurlarını tarıma kazandıracak
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, arıtma çamurunda 150 gün bırakılan solucanların, çamurdaki toksik maddeleri ve ağır metalleri yüzde 76 azalttığını tespit etiklerini, elde edilen bu gübrenin de tarımda kullanılabildiğini söyledi.
Tutar, üniversite yerleşkesi içerisinde kurulan solucan gübresi üretim tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, proje hakkında bilgi verdi.
Belediye arıtma çamurlarının tarımda kullanılabilirliğiyle ilgili projenin kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinde kurulan Sivas Organik Tarım AŞ tarafından yürütüldüğünü belirten Tutar, "Bu süreç içerisinde belediye arıtma çamurlarının 150 gün süreyle solucanlara yedirilmesi sonucu elde edilen gübresinin analiz sonuçlarını aldık. Arıtma çamurlarının içerisinde yüksek oranda toksik madde ve ağır metal bulunuyor. Solucanların bu toksik maddeleri ve ağır metalleri önemli ölçüde azalttığını gördük. Yapılan analiz neticesinde yüzde 76'ya varan oranlarda özellikle kadmiyum, nikel gibi ciddi toksik ağır metallerin önemli ölçüde azaldığını gördük." diye konuştu.
– Arıtma çamurları tarıma kazandırılıyor
Arıtma çamurlarının artık tarım alanında değerlendirilebileceğini dile getiren Tutar, şunları kaydetti:
"Arıtma çamurları atıl olmaktan, çevre kirliliğine neden olmaktan çıkıp tarımda kullanılabilir bir forma dönüşüyor. Bu anlamda belediyelerin buna yönelik yapacağı projelerle arıtma tesislerinin hemen yanına kuracakları solucan tesislerinde bu arıtma çamurunu solucanlara besin olarak yedirtilmesi, nihai sonuç olarak da elde edilen gübrenin hem kendi park ve bahçelerinde hem de tarımda kullanılması söz konusu olabilir."
Projenin ikinci aşamasında diğer toksik maddelerin, özellikle kuşlarda, balıklarda toksik nitelikte olan maddelerin solucanlar tarafından elemine edilip edilmediğini araştırdıklarını da dile getiren Tutar, projenin yaklaşık 150 gün süreceğini ifade etti.
İlk aşamada elde edilen verilere göre projenin ikinci aşamasının da başarılı olacağını tahmin ettiklerini vurgulayan Tutar, "7 aylık süreçte burada klasik solucan gübresi üretimi yöntemlerini uygulayarak önemli miktarda gübre ürettik. Yurt dışıyla çeşitli bağlantılar kurduk, ilk üretimimizi Almanya'ya ihraç etmek suretiyle solucan gübresinin yurt dışına pazarlanması çalışmalarına başladık." açıklamasında bulundu.
Tutar, özellikle damlama sulamada tercih edilen sıvı solucan gübresi üretimiyle ilgili de çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
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