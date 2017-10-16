Soma Davasının 19’uncu duruşması başlıyor

Manisa’nın Akhisar ilçesi merkez Reşatbey Mahallesi’nde bulunan kültür salonunun tadilat sonrası Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine dönüştürülen salonun çevresinde Akhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince emniyet çemberi oluşturuldu. Dava öncesi Sosyal Haklar Derneği öncülüğünde davaya iştirakçi ailelerin de bulunacağı grubun tren istasyonu önünde toplanıp 167 Sokak Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinden duruşma salonu önüne kadar yürüyüş yapması bekleniyor.

Davanın yarın sonuçlanmasını ya da bitmesini beklemediklerini belirten mağdur ailelerin müdahil avukatı ve Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, “301 işçimizin şehit olduğu faciadan dolayı 2015 yılında suçlama olayı başlamıştı. Akhisar Ağır Canice Mahkemesinde dava açılmıştı, o günden bugüne mahkeme başkanı kişisel olarak davayı yürütmüştü ama son kararla duruşma başkanı da değişti. 19’uncu duruşma yarın yeni heyetle başlamış olacak. Dava zaten sonuçlanma aşamasına gelmişti, çünkü müdahil tarafın şehit olan madenci yakınlarını ve avukatların beyanları küskün ve savcının başlıca hakkındaki beyanını hazırlaması kalmıştı. Davanın savcısı da 3 duruşmadır, esas hakkındaki beyanını açıklamıyordu. Yarın ama duruşmada bunu bekliyoruz, yeni heyetle birlikte savcılığın artık sanıklarla ilgili hangi maddelerden nasıl cezalandırılması gerektiğini içerir talebini açıklamasını bekliyoruz. Sonrasında alt fakat sanık vekillerin savunmaları alınacak, buna aleyhinde son savunmaları alınacak. Süreç bu şekilde devam edecek. 19’uncu duruşmada davanın bitmesini beklemiyoruz, davalı vekilleri tedbirli olmadıklarını savcının hakkındaki beyanının mütalaasını yeni öğrendiklerini buna karşın hazırlık yapacaklarını belirteceklerdir. Bu anlamda herhalde 2 gün içerisinde dava diğer bir duruşmaya ertelenir diye bekliyoruz. Duruşma başkanı sanık vekillerin savunmalarını aranje etmek üzere diğer bir güne duruşmayı erteleyecektir. Yarın bitmesini veya sonuçlanmasını beklemiyoruz” dedi.

6’sı tutuklu 51 sanık yargılanıyor

Soma Davası 2 buçuk yıldan fazladır sürüyor. Davada 6’sı esir 8 kişi için “Mümkün kastla öldürme” suçundan 301 kez ve 20 ila 25 sene, “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçundan ise 162 kere 2 ila 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 45 kişi hakkında ise “Bilinçli taksirle aniden fazla kişinin ölümü ile birlikte aniden artı kişinin yaralanmasına niçin olma” suçundan 2 ila 15 sene hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Davanın sanıkları ise şu isimlerden oluşuyor:

“Tutuklu 6 davalı; Soma Kömür İşletmeleri AŞ Idare Heyeti Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik.”

Tutuksuz 45 sanığın isimleri ise şöyle:

“Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin patronu Yüksek Dağ Gürkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Mutluluk, Maden Mühendisleri Yasin Açıkgöz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Kültürlü, Emniyet Teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Akrobat, Serkan Iri, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Sakin.”