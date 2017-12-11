Son beş günde 56 bin ‘Kudüs’ tweeti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sosyal medyada büyük tepki aldı. Konuyla ilgili son beş günde 50 binden fazla tweet atıldığı bildirildi. 6-10 Aralık tarihleri arasındaki Twitter’ın tweet istatistiklerini açıklayan Nane Dijital’e göre ‘Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa’ kelimelerinin kullanıldığı 56 bin 343 tweet atıldı.

Firma yetkilisi Abdulkadir Mercanoğlu, “ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının hemen ardından sosyal medyada tepki içeren on binlerce paylaşım yapıldı. Türkiye’deki Twitter kullanıcıları son beş günde ‘Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa’ kelimelerini içeren 56 bin 343 tweet attı. ABD Başkanı Trump’ın açıklama yaptığı gün yani 6 Aralık’ta 14 bin 450 tweet, 7 Aralık’ta 18 bin 416 tweet, 8 Aralık’ta 10 bin 307 tweet, 9 Aralık’ta 7 bin 641 tweet, 10 Aralık’ta 5 bin 480 tweet paylaşıldı” dedi. Tweetlerin ABD ve İsrail’e tepki içerdiğini söyleyen Mercanoğlu, “Tweetlerin neredeyse tamamında ABD Başkanı Trump ve İsrail’e karşı tepki gösteriliyor” ifadelerini kullandı.