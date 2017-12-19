Son dakika: Taşeron düzenlemesinin KHK ile gelmesi bekleniyor
Kamuda çalışan taşeron işçilere kadronun KHK ile verileceği öğrenildi.
Başbakan Binali Yıldırım’dan taşeron açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) personelinin kadroya alınmayacağı yönündeki haberlere ilişkin, “Taşeronların elbette daimi kadroya alınması ile ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşeron düzenlemesine ilişkin açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstihdam Şurası’na katıldı.
İstihdam Şurası’nda taşeron düzenlemesine ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, “Taşeronluk neydi? Adeta komisyonculuktu. Taşeron, çalıştırdığı işçiye ne veriyordu? İşte asgari ücret üzerinden meblağ. Kazanan kim? Kendisiydi. Pazarlığı yaparken de zaten öyle yapıyordu. Ama şimdi artık hükümetimizin böyle bir sorunu olmayacak, o bitti. Şimdi artık işçi olarak bu taşeronların yanında çalışanların hepsi istihdam edilmiş olacak ve böylece artık onların da bir derdi evelallah kalmadı.” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu’ndan taşeron işçiye kadro konusunda açıklama
Sarıeroğlu, AK Parti hükümetleri döneminde asgari ücretin hiçbir zaman popülizm malzemesi yapılmadığını kaydederek, “Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde bütün detayları herkes, tüm kamuoyu öğrenmiş olacak. Şu anda 100 bin kişi kamuda işçi olarak çalışıyor. Biz ilk verdiğimiz rakamla 450 bin kişiyi amasız, fakatsız kadroya alacağız dedik. 4,5 katına kadar, mevcuttaki çalışanları, taşeron kardeşimizi kadroya alıyoruz. Belediyelerimizdeki 400 bin kardeşlerimizi, belediye iştiraklerini gayet de iyi şartlarda istihdamlarını sağlayacağız. Geçici mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri beş ay yirmi dokuz gündü, gelen talep doğrultusunda onu da dört ay kadar daha uzattık. 4/C’li çalışan kardeşlerimize de benim kamu görevlileri toplu sözleşme sürecinde sözüm vardı. Allah’a çok şükür onu da gerçekleştirdik ve 4/C’deki kardeşlerimizin de 4/B’ye geçişlerini sağlayacağız. Şu anda 900 bin emekçimiz yapacağımız çalışmaların kapsamında” şeklinde konuştu.
Asgari ücretle ilgili olarak ise Sarıeroğlu, “Net asgari ücrette reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Bu anlamda, asgari ücreti, az önce de söyledim, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Asgari ücret ülkemiz açısından önemli denge ücretidir. Az önce bakış açımızı söyledim. Teşvik sistemimizde bile asgari ücretten daha da yukarı çıksın diye ücretler, yeni bir dizayna gitmiş durumdayız. Asgari ücret üçlü yapıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir ücret. İşçilerimizle, işverenlerimizle hükümet olarak ikinci görüşmemizi yaptık. İnşallah, mutabakatla, tüm kesimler için faydalı olacak, her kesimin beklentisini karşılayacak bir ücreti de yine AK Parti iktidarı olarak biz belirleyeceğiz diye ifade etmem gerekiyor. Emekçilerimiz, işverenlerimiz, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, inşallah yakın zamanda onlarla ilgili de güzel çalışmalarımız da olacak” değerlendirmesini yaptı.
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