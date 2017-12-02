Son yaylacılar da döndü

Trabzon’da son yaylacılar da köylerine döndü. Mayıs ayından itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi’nin genelinde olduğu gibi yaylalarına göç eden yaylacılar, bir süredir kar ve soğuğun kendini hissettirdiği yaylalarda kış mevsiminin gelmesi ile birlikte şu günlerde köylerine geri dönerek göçlerini tamamladı. Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Bahçecik Yaylası’nda hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Yusuf Yıldızbaşoğlu, yaylacılık açısından bu sezonun iyi geçtiğini söyledi.