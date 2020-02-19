Sorgun Belediye Başkanı Ekinci eğitimcilerle bir araya geldi
YOZGAT (AA) – Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile bir araya geldi.
Sorgun Belediyesi Eski Encümen Salonu'nda yapılan toplantıda, ilçede bulunan okullara belediye tarafından verilen destekler ve gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Toplantıda açıklama yapan Ekinci, belediye olarak okullara ellerinden gelen desteği verdiklerini ve bundan böyle de vermeye devam edeceklerini belirtti.
Ekinci, öğrencilerin iyi bir eğitim alarak gelecekte ülkeye çok iyi hizmetler yapmasını istediklerini ifade ederek, "Bizim beşikten mezara kadar ilim öğrenmemiz gerekir." diye konuştu.
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