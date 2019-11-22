Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı
YOZGAT (AA) – Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde fitnes ve daha sonra servis manşet çalışması yapan Sorgun Belediyespor voleybol takımı kentteki çalışmasını bitirdi.
Başantrenör Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe HDI Sigorta ile İstanbul’da karşılaşacaklarını söyledi.
Aksoy, "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Lig başında kendimize belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Şu anda kağıt üzerinde bu hedeflerimizin büyük bölümünü gerçekleştirdik." dedi.
Gece İstanbul'a hareket edeceklerini belirten Aksoy, yarın saat 20.00'de Burhan Felek Spor Salonu'nda son antrenmanlarını yapacaklarını sözlerine ekledi.
Takım kaptanı Ali Alp Çayır da pazar günü saat 14.00'te oynayacakları maçın zorluğunu bildiklerini aktararak, puan çıkarabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.
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Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı
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