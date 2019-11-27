Sorgun Belediyespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
YOZGAT (AA) – Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Sorgun Belediyespor, evinde oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde fitness ve servis manşet çalışması yapan Sorgun Belediyespor, Galatasaray'ı puansız göndermenin hesaplarını yapıyor.
Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe deplasmanında iyi mücadele ettiklerini ancak zaman zaman yapılan hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini söyledi.
Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacaklarını ifade eden Aksoy, "Galatasaray lider durumda. Bunun bilincindeyiz, iyi mücadele edip kazanmak için sahaya çıkacağız. Saha ve seyirci avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sporcuyla bütünleşen bir seyircimiz var. Seyirci bizim için itici güç." dedi.
Takım kaptanı Ali Alp Çayır da Galatasaray'ın güçlü ve şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu belirtti.
Çayır, "Biz de evimizde çok iyi voleybol oynuyoruz. Bunu da evimizde oynadığımız maçlarda gösterdik, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sorgun halkına Galatasaray galibiyeti hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.
Antrenmanı izleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de yaklaşık 60 bin nüfusa sahip bir ilçe olduklarını ancak voleybolda Efeler Ligi'nde mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Takımımız çıktığı maçlarda kıran kırana mücadele ediyor. Bu da hem Sorgun'un tanıtımı hem de sporla ilgilenen çocukların voleybola yönelmesi açısında çok önemli. Bu hafta Galatasaray geliyor, bunun heyecanı var. Galatasaray seyircisi bizim için dezavantaj olmaz, seyirciyle spor zevkli hale gelir. Sesi gür çıkan seyirci takımını daha fazla desteklemiş olacak. Sporu dostlukla da birleştirmek lazım. Sonunda bir kazanan bir kaybeden olacak, dostluk baki kalacak. Bütün Yozgatlıları maçımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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