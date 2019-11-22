Sorgun Devlet Hastanesi bahçesine sıcak asfalt
YOZGAT (AA) – Sorgun Devlet Hastanesi bahçesi, İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından sıcak asfalt ile kaplandı.
İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, hastanenin bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarından olduğunu, bahçesindeki parke taşların zamanla yıprandığını belirtti.
Hastane yönetiminden gelen talepler doğrultusunda hastane bahçesi ve acil girişinin sıcak asfalt ile kaplandığını aktaran Kayhan, "Sorgun Belediyesi’nin yağmur suyu ve menfez çalışmalarını tamamlamasının ardından biz de sıcak asfalt çalışmalarına başladık ve tamamladık. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanı asfalt kapladık." dedi.
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