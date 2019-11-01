Sorgun TSO’dan bin 110 öğrenciye eğitim yardımı
YOZGAT (AA) – Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından dar gelirli bin 110 öğrenciye eğitim yardımı yapıldı.
TSO Başkanı Üzeyir Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel eğitim yardımlarını bu yıl da yaptıklarını söyledi.
Okul müdürleri aracılığıyla eğitim-öğretim yılı başında ilçede dar gelirli öğrencileri tespit ettiklerini belirten Arslan, "Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirilen yardımlarla, ilçemizde eğitim-öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sadece eğitim öğretim yılı başlangıcında değil, tüm zamanlarda hatırlanması ve sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. " dedi.
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