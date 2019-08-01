Sorgun Ziraat Odası selektör kurdu

YOZGAT (AA) – Sorgun Ziraat Odası tarafından saatte 10 ton kapasiteli tohum eleme tesisi kuruldu.

Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, oda olarak çiftçinin hayatını kolaylaştırma noktasında çalışma yaptıklarını ifade etti.

Yeni kurulan son sistem selektörde saatte 10 ton eleme yapabildiğini, bu makineler sayesinde ot tohumları, tohumluk değeri olmayan kırık ve cılız tohumların ayrıldığını ifade eden Tuzlacık, "Yaklaşık bir milyon 500 bin liraya mal olan selektörde toz ve sıvı ilaçlama yapılabilmektedir. Buğday, arpa, fiğ, yonca, aspir, mercimek, nohut ve fasulye eleyen tesisimiz çiftçimizin hizmetine sunulmuştur." dedi.