Sorgun'da işten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hizmet veren Yeni Anadolu Madencilik şirketinde işten çıkarılan 135 işçinin yılbaşında başlattığı eylem devam ediyor.
Maden ocağı girişine çadır kuran ve gecede bekleyen işçiler, çadır dışında yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı.
Türkiye Maden-İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Kerim Bağıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2019'da sözlü olarak çıkışlarının verildiğini, o günden bu yana eylemde olduklarını söyledi.
Şirket yetkililerin işçilere mağdur olmayacaklarını söylese de mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Bağıran, "Bu haklarımız geri verilinceye kadar gerekirse çoluğumuzla çocuğumuzla gerekirse Sorgun halkı ve esnafımızla bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz burada 24 saat bekliyoruz. Herkes elini vicdanına koysun ve verilen sözleri yerine getirsin." dedi.
Bağıran, siyasilerden konuya çözüm üretmelerini beklediklerini ifade ederek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey ilçemize geldiğinde, burada istihdamı artırmak için ellerinden geleni yapacağının sözünü vermiş, yıllarca Sorgun ekonomisine katkı sağlayan işletmenin bundan sonra da artarak katkı sağlayacağını ifade etmişti. Bugün işçilerimiz işten çıkartıldı." diye konuştu.
Eylemi gece gündüz fark etmeksizin sürdüreceklerini vurgulayan Bağıran, odun ve lastik yakarak ısındıklarını, Sorgun halkının ve esnafının da kendilerine yiyecek, içecek, ısınmada katkı sağladığını sözlerine ekledi.
-
Sorgun'da işten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor
-
Kayseri'de eksi 15 derecede “kar banyosu” yaptılar
-
Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı
-
Amatör futbol maçında kavga
-
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
-
Kırşehir Belediyesinden iş birliği protokolü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.