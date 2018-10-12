Sorgun'da sepet örme kursuna yoğun ilgi
YOZGAT (AA) – Sorgun Halk Eğitimi Müdürlüğü (HEM) tarafından İŞKUR destekli açılan "Sepet Örme Kursu" büyük ilgi görüyor.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, eski dönemlerde insanların çarşı pazara giderken örme sepet veya fileyle gittiklerini, şimdilerdeyse naylon poşetlerin bunların yerini aldığını söyledi.
Naylon kullanımının artmasıyla çevre kirliliğinin de artmaya başladığını anlatan Ekinci, "Gönül ister ki insanlarımız poşetler yerine yine file ve sepetler kullansın. Öyle sanıyorum ki yeni yetişen nesil örme sepetleri bilmiyor. Gerek unutulmaya yüz tutan bu el sanatını yeniden canlandırmak ve gerekse kurslara katılan kursiyerlerin aile bütçelerine katkıda bulunmaları amacıyla bu kursu açtık. Kurslarımıza büyük bir talep oldu. Ancak biz 25 kursiyer alabildik. 17-29 yaş arasındaki kursiyerlerimiz, 3 hafta sürecek kurslarımız boyunca İŞKUR'dan günlük 25 lira ücret alacak." diye konuştu.
Ekinci, kurslarda sepet, vazo, anahtarlık, sele gibi değişik ürünlerin üretildiğini sözlerine ekledi.
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